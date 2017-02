NIAMEY Jan 12 Niger have named the following squad for the African Nations Cup finals in Equatorial Guinea and Gabon. Debutants Niger will play in Group C against Gabon, Morocco and Tunisia. Goalkeepers: Losseny Doumbia (Daring Club C Motema Pembe), Daouda Kassaly (Coton Sport), Rabo Saminou (Sahel SC), Defenders: Jimmy Bulus (NA Hussein Dey), Mohamed Chikoto (Platinum Stars), Koffi Dan Kowa (ES Zarzis), Kader Amadou Dodo (Olympic), Issiaka Koudize (Garde Nationale), Souleymane Mazadou (US Marignane), Djibrilla Moussa (Garde Nationale), Mohamed Soumaila (Olympic) Midfielders: Yacouba Ali (Africa Sports), Moutari Amadou (Akokana FC), Olivier Bonnes (Lille), Issoufou Boubacar (FC Phuket), Abdoul Karim Lancina (Coton Sport), Idrissa Laouali (ASFAN), Cameroon), William Ngounou (IF Limhamn Bunkeflo), Idrissa Saidou (Coton Sport), Boubacar Talatou (Orlando Pirates) Forwards: Issoufou Alhassane Dante (Raja Casablanca), Kamilou Daouda (CS Sfaxien), Moussa Maazou (Zulte Waregem). (Reporting By Mark Gleeson in Cape Town, editing by Ed Osmond)