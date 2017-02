- Aug 2 7 (Reuters) - Results and standings from the Argentine championship matches on Saturday Velez Sarsfield 0 All Boys 1 AtlÃtico Rafaela 3 Olimpo 1 Lanus 0 Tigre 0

Played on Friday Estudiantes 2 San Martin (San Juan) 2 Racing Club 0 Arsenal 0 Godoy Cruz 1 Banfield 0

Standings P W D L F A Pts 1 Atletico Rafaela 4 3 0 1 8 5 9 ------------------------- 2 Racing Club 4 2 2 0 5 1 8 3 Lanus 4 2 2 0 2 0 8 4 Boca Juniors 3 2 1 0 5 0 7 5 Velez Sarsfield 4 2 1 1 5 2 7 6 Colon (Santa Fe) 3 2 1 0 4 2 7 7 San Lorenzo 3 2 0 1 5 2 6 8 San Martin (San Juan) 3 1 2 0 4 3 5 9 All Boys 4 1 2 1 4 4 5 9 Tigre 4 1 2 1 4 4 5 11 Arsenal 4 1 1 2 4 4 4 12 Godoy Cruz 4 1 1 2 3 6 4 13 Atletico Belgrano 3 0 3 0 2 2 3 14 Independiente 2 1 0 1 1 1 3 15 Newell's Old Boys 3 0 2 1 1 2 2 16 Argentinos Juniors 3 0 2 1 3 5 2 17 Estudiantes 4 0 2 2 2 5 2 17 Olimpo 4 0 2 2 2 5 2 19 Union (Santa Fe) 3 0 2 1 1 5 2 20 Banfield 4 0 0 4 0 7 0

(Compiled by Infostrada Sports. Editing by Alastair Himmer)