Nov 20 (Infostrada Sports) - Results from the Argentine championship play-offs 1st Round matches on Friday Play-offs, Liguilla pre-Sudamericana, 1st Round Thursday, November 19 Tigre - Colon (Santa Fe) 1-4 (halftime: 0-1) Next Fixtures (GMT): Play-offs, Liguilla pre-Sudamericana, 1st Round Friday, November 20 Gimnasia-La Plata v San Martin (San Juan) (2000) Play-offs, Liguilla pre-Sudamericana, 1st Round Saturday, November 21 Union (Santa Fe) v Aldosivi (0030) Play-offs, Liguilla pre-Sudamericana, 1st Round Monday, November 23 Quilmes v Olimpo (2200) Play-offs, Liguilla pre-Sudamericana, 1st Round Tuesday, November 24 Lanus v Newell's Old Boys (0030) Play-offs, Liguilla pre-Sudamericana, 1st Round Wednesday, November 25 Banfield v Argentinos Juniors (0015)