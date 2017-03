Nov 1 Results from AFC Champions League finals.

2014 - Western Sydney Wanderers (Australia) beat Al Hilal (Saudi Arabia) 1-0 on aggregate 2013 - Guangzhou Evergrande (China) beat FC Seoul (South Korea) 3-3 on away goals 2012 - Ulsan Hyundai (South Korea) beat Al-Ahli (Saudia Arabia) 3-0 2011 - Al-Sadd (Qatar) beat Jeonbuk Hyundai Motors (South Korea) 2-2 (4-2 on penalties) 2010 - Seongnam Ilhwa Chuma (South Korea) beat Zob Ahan (Iran) 3-1 2009 - Pohang Steelers (South Korea) beat Al-Ittihad (Saudi Arabia) 2-1 2008 - Gamba Osaka (Japan) beat Adelaide United (Australia) 5-0 on aggregrate 2007 - Urawa Red Diamonds (Japan) beat Sepahan FC (Iran) 3-1 on aggregate 2006 - Jeonbuk Hyundai Motors (South Korea) beat Al-Karamah (Syria) 3-2 on aggregate 2005 - Al-Ittihad (Saudi Arabia) beat Al-Ain (United Arab Emirates) 5-3 on aggregate 2004 - Al-Ittihad (Saudi Arabia) beat Seongnam Ilhwa Chuma (South Korea) 6-3 on aggregate 2002-03 - Al-Ain (United Arab Emirates) beat BEC Tero Sasana (Thailand) 2-1 on aggregate (Compiled by Julian Linden. Editing by Patrick Johnston)