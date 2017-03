Nov 21 Asian Champions League winners since the competition was revamped in 2003: Year Venue 2015 Al-Ahli (UAE) 0 Guangzhou Evergrande 0 - Dubai Guangzhou (China) 1 Al-Ahli 0 - Guangzhou (Guangzhou won 1-0 on aggregate) 2014 Western Sydney Wanderers 1 Al-Hilal (Saudi Arabia) 0 - Sydney Al-Hilal 0 Wanderers (Australia) 0 - Riyadh (Wanderers win 1-0 on aggregate) 2013 FC Seoul (S. Korea) 2 Guangzhou Evergrande 2 - Seoul Guangzhou (China) 1 Seoul 1 - Guangzhou (Guangzhou won on away goals after 3-3 aggregate) 2012 Ulsan Hyundai (S. Korea) 3 Al-Ahli (Saudi Arabia) 0 - Ulsan 2011 Jeonbuk Motors (S. Korea) 2 Al-Sadd (Qatar) 2 - Jeonju (Al Sadd won 4-2 on penalties after extra time) 2010 Seongnam FC (S. Korea) 3 Zob Ahan (Iran) 1 - Tokyo 2009 Pohang Steelers (S. Korea) 2 Al-Ittihad (Saudi) 1 - Tokyo 2008 Gamba Osaka (Japan) 3 Adelaide United (Aus) 0 - Osaka Adelaide United 0 Gamba Osaka 2 - Adelaide (Gamba won 5-0 on aggregate) 2007 Sepahan (Iran) 1 Urawa Red Diamonds 1 - Fuladshahr Urawa (Japan) 2 Sepahan 0 - Saitama (Urawa won 3-1 on aggregate) 2006 Jeonbuk Motors 2 Al-Karamah (Syria) 0 - Jeonju Al-Karamah 2 Jeonbuk 1 - Homs (Jeonbuk won 3-2 no aggregate) 2005 Al-Ain (UAE) 1 Al-Ittihad 1 - Al-Ain Al-Ittihad 4 Al-Ain 2 - Jeddah (Al-Ittihad won 5-3 on aggregate) 2004 Al-Ittihad 1 Seongnam 3 - Jeddah Seongnam 0 Al-Ittihad 5 - Seongnam (Al-Ittihad won 6-3 on aggregate) 2003 Al-Ain 2 BEC Tero Sasana 0 - Al-Ain BEC Tero Sasan (Thailand) 1 Al-Ain 0 - Bangkok (Al-Ain won 2-1 on aggregate) (Compiled by Patrick Johnston)