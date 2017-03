March 15 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Austrian championship matches on Saturday Saturday, March 15 FC Admira Wacker Modling 3 SC Wiener Neustadt 0 Rapid Vienna 1 Ried 0 Sturm Graz 1 Austria Vienna 1 SV Grodig 1 Wacker Innsbruck 1 Standings P W D L F A Pts 1 Salzburg 26 20 4 2 88 23 64 ------------------------- 2 SV Groedig 27 11 7 9 51 49 40 3 Austria Vienna 27 10 9 8 44 35 39 ------------------------- 4 Rapid Vienna 27 10 9 8 43 35 39 ------------------------- 5 Ried 27 8 11 8 42 46 35 6 Wolfsberger AC 26 8 8 10 41 46 32 7 SC Wiener Neustadt 27 8 8 11 33 60 32 8 Sturm Graz 27 7 8 12 37 46 29 9 FC Admira Wacker Modling * 27 9 6 12 41 54 28 ------------------------- 10 Wacker Innsbruck 27 3 10 14 32 58 19 ------------------------- * Deducted 5 points. 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League 4: Europa League depending on domestic cup 10: Relegation Next Fixtures (GMT): Sunday, March 16 Salzburg v Wolfsberger AC (1530)