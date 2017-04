Nov 20 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Belgian championship matches on Friday Friday, November 20 Ghent 5 Westerlo 0 Standings P W D L F A Pts 1 Ghent 16 9 6 1 32 15 33 2 Oostende 15 9 4 2 30 16 31 3 Anderlecht 15 8 5 2 24 11 29 4 Club Bruges 15 9 1 5 28 16 28 5 Zulte Waregem 15 7 4 4 29 24 25 6 STVV 15 6 3 6 17 19 21 ------------------------- 7 Kortrijk 15 5 6 4 14 12 21 8 Charleroi 15 5 6 4 17 16 21 9 Racing Genk 15 6 2 7 17 19 20 10 Waasland-Beveren 15 5 2 8 21 30 17 11 Standard Liege 15 5 2 8 18 29 17 12 Lokeren 15 4 3 8 15 19 15 13 Mechelen 15 4 3 8 21 26 15 14 Mouscron-Peruwelz 15 3 6 6 22 25 15 ------------------------- 15 OH Leuven 15 3 3 9 14 26 12 ------------------------- 16 Westerlo 16 2 6 8 18 34 12 1-6: Championship play-off 7-14: Europa League play-off 16: Relegation Next Fixtures (GMT): Saturday, November 21 Club Bruges v Zulte Waregem (1700) OH Leuven v Racing Genk (1900) Waasland-Beveren v STVV (1900) Lokeren v Anderlecht (1930) Sunday, November 22 Standard Liege v Kortrijk (1330) Mouscron-Peruwelz v Charleroi (1700) Mechelen v Oostende (1900)