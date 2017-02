Soccer-Spanish King's Cup semifinal summaries

Feb 1 (Gracenote) - Summaries from the Spanish King's Cup Semifinal first leg matches on Wednesday Atletico Madrid 1 Antoine Griezmann 59 Barcelona 2 Luis Suarez 7, Lionel Messi 33 Halftime: 0-2;Attendance: 48,124 - - - Next Fixtures (GMT): Thursday, February 2 Celta Vigo v Alaves (2000)