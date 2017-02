Aug 7 Bulgarian championship results and standings on Sunday Litex Lovech 2 Beroe Stara Zagora 1 Lokomotiv Sofia 1 CSKA Sofia 2 Saturday Botev Vratsa 1 Svetkavitsa 0 Cherno More Varna 2 FK Montana 0 Chernomorets Burgas 1 Kaliakra 0 Ludogorets 0 Lokomotiv Plovdiv 0 Minyor Pernik 1 Vidima-Rakovski Sevlievo 0

Standings P W D L F A Pts 1 Cherno More Varna 1 1 0 0 2 0 3 ------------------------- 2 CSKA Sofia 1 1 0 0 2 1 3 2 Litex Lovech 1 1 0 0 2 1 3 ------------------------- 4 Botev Vratsa 1 1 0 0 1 0 3 4 Chernomorets Burgas 1 1 0 0 1 0 3 4 Minyor Pernik 1 1 0 0 1 0 3 ------------------------- 7 Lokomotiv Plovdiv 1 0 1 0 0 0 1 7 Ludogorets 1 0 1 0 0 0 1

Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 0

Slavia Sofia 0 0 0 0 0 0 0 11 Beroe Stara Zagora 1 0 0 1 1 2 0 11 Lokomotiv Sofia 1 0 0 1 1 2 0 13 Kaliakra 1 0 0 1 0 1 0 13 Svetkavitsa 1 0 0 1 0 1 0 13 Vidima-Rakovski Sevlievo 1 0 0 1 0 1 0 ------------------------- 16 FK Montana 1 0 0 1 0 2 0 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League 4-6: Europa League depending on domestic cup 16: Relegation Next Fixtures (GMT): Monday, August 8 Levski Sofia v Slavia Sofia (1700) (Editing by Ed Osmond)