Oct 27 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Bulgarian championship matches on Saturday Saturday, October 27 Beroe Stara Zagora 2 Pirin Gotse Delchev 3 Botev Plovdiv 1 CSKA Sofia 1 Cherno More Varna 2 Lokomotiv Sofia 0 Chernomorets Burgas 1 Ludogorets 0 Etar 1924 1 Botev Vratsa 0 FK Montana 1 Litex Lovech 3 Levski Sofia 2 Lokomotiv Plovdiv 1 Slavia Sofia 0 Minyor Pernik 0 Standings P W D L F A Pts 1 Ludogorets 10 8 1 1 22 6 25 ------------------------- 2 Levski Sofia 10 8 1 1 19 6 25 3 Botev Plovdiv 10 6 2 2 15 7 20 ------------------------- 4 CSKA Sofia 10 5 3 2 15 6 18 ------------------------- 5 Litex Lovech 10 5 2 3 19 7 17 6 Chernomorets Burgas 10 4 3 3 9 8 15 7 Pirin Gotse Delchev 10 5 0 5 11 17 15 8 Slavia Sofia 10 4 2 4 13 13 14 9 Cherno More Varna 10 3 3 4 9 15 12 10 Lokomotiv Plovdiv 10 2 5 3 13 13 11 11 FK Montana 10 3 2 5 14 16 11 12 Lokomotiv Sofia 10 2 4 4 9 10 10 ------------------------- 13 Beroe Stara Zagora 10 3 1 6 15 20 10 14 Etar 1924 10 2 1 7 6 17 7 15 Botev Vratsa 10 2 1 7 5 20 7 16 Minyor Pernik 10 1 3 6 4 17 6 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League 4: Europa League depending on domestic cup 13-16: Relegation