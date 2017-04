April 13 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Bulgarian championship Relegation Group matches on Monday Monday, April 13 Lokomotiv Plovdiv 4 Marek Dupnitsa 0 Saturday, April 11 Slavia Sofia 1 Levski Sofia 0 Friday, April 10 Cherno More Varna 2 Haskovo 0 Standings P W D L F A Pts 1 Levski Sofia 25 11 5 9 42 29 38 2 Cherno More Varna 25 11 4 10 31 29 37 3 Slavia Sofia 25 8 5 12 28 31 29 ------------------------- 4 Lokomotiv Plovdiv 25 6 5 14 17 41 23 5 Marek Dupnitsa 25 4 5 16 9 50 17 6 Haskovo 25 3 2 20 15 55 11 4-6: Relegation