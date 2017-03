May 4 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Bulgarian championship Relegation Group matches on Sunday Sunday, May 4 Chernomorets Burgas 0 Beroe Stara Zagora 5 Lokomotiv Sofia 2 Slavia Sofia 0 Saturday, May 3 Lyubimets 2007 1 Naftex Bourgas 2 Standings P W D L F A Pts 1 Beroe Stara Zagora 35 18 7 10 49 27 61 2 Lokomotiv Sofia 36 15 6 15 43 49 51 3 Slavia Sofia 35 13 7 15 52 45 46 ------------------------- 4 Chernomorets Burgas 36 13 5 18 55 59 44 R5 Pirin Gotse Delchev 35 6 4 25 33 85 22 R6 Naftex Bourgas 36 6 4 26 24 88 22 R7 Lyubimets 2007 35 5 3 27 21 97 18 ------------------------- R - Relegated 4-7: Relegation