April 20 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Bulgarian championship Champions Group matches on Monday Monday, April 20 CSKA Sofia 0 Lokomotiv Sofia 1 Sunday, April 19 Ludogorets 3 Litex Lovech 1 Saturday, April 18 Botev Plovdiv 1 Beroe Stara Zagora 1 Standings P W D L F A Pts 1 Ludogorets 26 16 7 3 53 15 55 ------------------------- 2 Lokomotiv Sofia 26 14 5 7 34 25 47 3 CSKA Sofia 26 13 7 6 39 20 46 ------------------------- 4 Litex Lovech 26 13 5 8 40 28 44 ------------------------- 5 Beroe Stara Zagora 26 11 8 7 37 27 41 6 Botev Plovdiv 26 11 6 9 33 28 39 1: Champions League preliminary round 2-3: Europa League preliminary round 4: Europa League depending on domestic cup