May 23 (Gracenote) - Results and standings from the African Champions League Group D matches on Tuesday Tuesday, May 23 Cotonsport Garoua (Cameroon) 0 Al Ahly Cairo (Egypt) 2 Standings P W D L F A Pts 1 Al Ahly Cairo 2 1 1 0 2 0 4 2 Wydad Casablanca 1 1 0 0 2 0 3 3 Zanaco 1 0 1 0 0 0 1 4 Cotonsport Garoua 2 0 0 2 0 4 0 Next Fixtures (GMT): Wednesday, May 24 Zanaco (Zambia) v Wydad Casablanca (Morocco) (1300)