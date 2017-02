Aug 28 (Infostrada Sports) - Results from the Champions League play-offs second leg matches on Tuesday Play-off round Tuesday, August 28, second leg Anderlecht (Belgium) - AEL Limassol (Cyprus) 2-0 (halftime: 0-0) First leg: AEL Limassol - Anderlecht 2-1. Anderlecht win 3-2 on aggregate. Hapoel Ironi Kiryat Shmona (Israel) - BATE Borisov (Belarus) 1-1 (halftime: 0-0) First leg: BATE Borisov - Hapoel Ironi Kiryat Shmona 2-0. BATE Borisov win 3-1 on aggregate. Maribor (Slovenia) - Dinamo Zagreb (Croatia) 0-1 (halftime: 0-1) First leg: Dinamo Zagreb - Maribor 2-1. Dinamo Zagreb win 3-1 on aggregate. Panathinaikos (Greece) - Malaga (Spain) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Malaga - Panathinaikos 2-0. Malaga win 2-0 on aggregate. Udinese (Italy) - Braga (Portugal) 1-1 (halftime: 1-0, 90 mins: 1-1, penalty shootout: 4-5) First leg: Braga - Udinese 1-1. Braga win 5-4 on penalties after 2-2 on aggregate. Next Fixtures (GMT): Wednesday, August 29 Celtic (Scotland) v Helsingborg (Sweden) (1845) Fenerbahce (Turkey) v Spartak Moscow (Russia) (1845) Dynamo Kiev (Ukraine) v Borussia Moenchengladbach (Germany) (1845) Lille (France) v FC Copenhagen (Denmark) (1845) CFR Cluj (Romania) v Basel (Switzerland) (1845)