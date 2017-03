July 24 (Infostrada Sports) - Results from the Champions League Qualifying Round 2 second leg matches on Wednesday Qualifying Round 2 Wednesday, July 24, second leg Legia Warsaw (Poland) - The New Saints (Wales) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: The New Saints - Legia Warsaw 1-3. Legia Warsaw win 4-1 on aggregate. Partizan Belgrade (Serbia) - Shirak Gyumri (Armenia) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Shirak Gyumri - Partizan Belgrade 1-1. Partizan Belgrade win on away goals after 1-1 on aggregate. Maribor (Slovenia) - Birkirkara (Malta) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Birkirkara - Maribor 0-0. Maribor win 2-0 on aggregate. Ludogorets (Bulgaria) - Slovan Bratislava (Slovakia) 3-0 (halftime: 2-0) First leg: Slovan Bratislava - Ludogorets 2-1. Ludogorets win 4-2 on aggregate. Tuesday, July 23, second leg FH (Iceland) - Ekranas Panevezys (Lithuania) 2-1 (halftime: 1-1) First leg: Ekranas Panevezys - FH 0-1. FH win 3-1 on aggregate. Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) - Viktoria Plzen (Czech Republic) 1-2 (halftime: 1-2) First leg: Viktoria Plzen - Zeljeznicar Sarajevo 4-3. Viktoria Plzen win 6-4 on aggregate. Celtic (Scotland) - Cliftonville (Northern Ireland) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Cliftonville - Celtic 0-3. Celtic win 5-0 on aggregate. Dinamo Zagreb (Croatia) - CS Fola Esch (Luxembourg) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: CS Fola Esch - Dinamo Zagreb 0-5. Dinamo Zagreb win 6-0 on aggregate. Vardar Skopje (Macedonia FYR) - Steaua Bucharest (Romania) 1-2 (halftime: 1-1) First leg: Steaua Bucharest - Vardar Skopje 3-0. Steaua Bucharest win 5-1 on aggregate. Maccabi Tel Aviv (Israel) - Gyor ETO (Hungary) 2-1 (halftime: 1-0) First leg: Gyor ETO - Maccabi Tel Aviv 0-2. Maccabi Tel Aviv win 4-1 on aggregate. EB/Streymur (Faroe Islands) - Dynamo Tbilisi (Georgia) 1-3 (halftime: 1-2) First leg: Dynamo Tbilisi - EB/Streymur 6-1. Dynamo Tbilisi win 9-2 on aggregate. Skenderbeu (Albania) - Neftchi Baku (Azerbaijan) 1-0 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0) AET First leg: Neftchi Baku - Skenderbeu 0-0. Skenderbeu win 1-0 on aggregate. Molde (Norway) - Sligo Rovers (Ireland) 2-0 (halftime: 1-0) First leg: Sligo Rovers - Molde 0-1. Molde win 3-0 on aggregate. Kalju Nomme (Estonia) - HJK Helsinki (Finland) 2-1 (halftime: 2-0) First leg: HJK Helsinki - Kalju Nomme 0-0. Kalju Nomme win 2-1 on aggregate. Sutjeska Niksic (Montenegro) - Sheriff Tiraspol (Moldova) 0-5 (halftime: 0-1) First leg: Sheriff Tiraspol - Sutjeska Niksic 1-1. Sheriff Tiraspol win 6-1 on aggregate. Daugava Daugavpils (Latvia) - Elfsborg Boras (Sweden) 0-4 (halftime: 0-1) First leg: Elfsborg Boras - Daugava Daugavpils 7-1. Elfsborg Boras win 11-1 on aggregate. Shakhtyor IK (Kazakhstan) - BATE Borisov (Belarus) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: BATE Borisov - Shakhtyor IK 0-1. Shakhtyor IK win 2-0 on aggregate.