Aug 7 (Infostrada Sports) - Results from the Champions League Qualifying Round 3 second leg matches on Wednesday Qualifying Round 3 Wednesday, August 7, second leg Legia Warsaw (Poland) - Molde (Norway) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Molde - Legia Warsaw 1-1. Legia Warsaw win on away goals after 1-1 on aggregate. Zulte Waregem (Belgium) - PSV Eindhoven (Netherlands) 0-3 (halftime: 0-0) First leg: PSV Eindhoven - Zulte Waregem 2-0. PSV Eindhoven win 5-0 on aggregate. Viktoria Plzen (Czech Republic) - Kalju Nomme (Estonia) 6-2 (halftime: 2-1) First leg: Kalju Nomme - Viktoria Plzen 0-4. Viktoria Plzen win 10-2 on aggregate. Elfsborg Boras (Sweden) - Celtic (Scotland) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Celtic - Elfsborg Boras 1-0. Celtic win 1-0 on aggregate. Metalist Kharkiv (Ukraine) - PAOK Salonika (Greece) 1-1 (halftime: 0-0) First leg: PAOK Salonika - Metalist Kharkiv 0-2. Metalist Kharkiv win 3-1 on aggregate. Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Croatia) 0-3 (halftime: 0-2) First leg: Dinamo Zagreb - Sheriff Tiraspol 1-0. Dinamo Zagreb win 4-0 on aggregate. FH (Iceland) - Austria Vienna (Austria) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Austria Vienna - FH 1-0. Austria Vienna win 1-0 on aggregate. Zenit St Petersburg (Russia) - Nordsjaelland (Denmark) 5-0 (halftime: 1-0) First leg: Nordsjaelland - Zenit St Petersburg 0-1. Zenit St Petersburg win 6-0 on aggregate. Tuesday, August 6, second leg Grasshoppers (Switzerland) - Olympique Lyon (France) 0-1 (halftime: 0-0) First leg: Olympique Lyon - Grasshoppers 1-0. Olympique Lyon win 2-0 on aggregate. Fenerbahce (Turkey) - Salzburg (Austria) 3-1 (halftime: 3-1) First leg: Salzburg - Fenerbahce 1-1. Fenerbahce win 4-2 on aggregate. Partizan Belgrade (Serbia) - Ludogorets (Bulgaria) 0-1 (halftime: 0-0) First leg: Ludogorets - Partizan Belgrade 2-1. Ludogorets win 3-1 on aggregate. Maribor (Slovenia) - APOEL Nicosia (Cyprus) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: APOEL Nicosia - Maribor 1-1. Maribor win on away goals after 1-1 on aggregate. Skenderbeu (Albania) - Shakhtyor IK (Kazakhstan) 3-2 (halftime: 3-1) First leg: Shakhtyor IK - Skenderbeu 3-0. Shakhtyor IK win 5-3 on aggregate. Steaua Bucharest (Romania) - Dynamo Tbilisi (Georgia) 1-1 (halftime: 1-0) First leg: Dynamo Tbilisi - Steaua Bucharest 0-2. Steaua Bucharest win 3-1 on aggregate. Maccabi Tel Aviv (Israel) - Basel (Switzerland) 3-3 (halftime: 2-3) First leg: Basel - Maccabi Tel Aviv 1-0. Basel win 4-3 on aggregate.