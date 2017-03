April 22 (Infostrada Sports) - Results from the Champions League Quarterfinal second leg matches on Wednesday Quarterfinal Wednesday, April 22, second leg Monaco (France) - Juventus (Italy) 0-0 (halftime: 0-0) First leg: Juventus - Monaco 1-0. Juventus win 1-0 on aggregate. Real Madrid (Spain) - Atletico Madrid (Spain) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: Atletico Madrid - Real Madrid 0-0. Real Madrid win 1-0 on aggregate. Tuesday, April 21, second leg Bayern Munich (Germany) - Porto (Portugal) 6-1 (halftime: 5-0) First leg: Porto - Bayern Munich 3-1. Bayern Munich win 7-4 on aggregate. Barcelona (Spain) - Paris St Germain (France) 2-0 (halftime: 2-0) First leg: Paris St Germain - Barcelona 1-3. Barcelona win 5-1 on aggregate.