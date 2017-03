Nov 5 (Infostrada Sports) - Summaries from the Champions League matches on Wednesday Wednesday, November 5 Manchester City 1 Yaya Toure 8 Red Card: Fernandinho 70, Yaya Toure 82 CSKA Moscow 2 Seydou Doumbia 2,34 Halftime: 1-2; Attendance: 45,143 - - - Bayern Munich 2 Franck Ribery 38, Mario Goetze 64 AS Roma 0 Halftime: 1-0; Attendance: 68,000 - - - Paris St Germain 1 Edinson Cavani 1 APOEL Nicosia 0 Halftime: 1-0; Attendance: 45,816 - - - Ajax Amsterdam 0 Red Card: Joel Veltman 71 Barcelona 2 Lionel Messi 36,76 Halftime: 0-1; Attendance: 52,117 - - - Sporting 4 Mouhamadou-Naby Sarr 26, Jefferson 52, Nani 72, Islam Slimani 90+1 Schalke 04 2 Islam Slimani 17og, Dennis Aogo 88 Halftime: 1-1; Attendance: 35,473 - - - Maribor 1 Agim Ibraimi 50 Chelsea 1 Nemanja Matic 73 Missed penalty: Eden Hazard 86 Halftime: 0-0; Attendance: 12,646 - - - Shakhtar Donetsk 5 Darijo Srna 19, Alex Teixeira 48, Luiz Adriano 58pen,82,90+2 BATE Borisov 0 Red Card: Anri Khagush 45+3 Halftime: 1-0; Attendance: 29,173 - - - Athletic Club 0 Porto 2 Jackson Martinez 56, Yacine Brahimi 73 Missed penalty: Jackson Martinez 43 Halftime: 0-0; Attendance: 47,243 - - - Tuesday, November 4 Malmo 0 Atletico Madrid 2 Koke 30, Raul Garcia 78 Halftime: 0-1; Attendance: 20,500 - - - Juventus 3 Andrea Pirlo 21, Roberto 65og, Paul Pogba 66 Missed penalty: Arturo Vidal 90+5 Olympiakos Piraeus 2 Alberto Botia 24, Delvin Ndinga 61 Halftime: 1-1; Attendance: 39,091 - - - Basel 4 Breel Embolo 34, Derlis Gonzalez 41, Shkelzen Gashi 59, Marek Suchy 65 Ludogorets 0 Halftime: 2-0; Attendance: 35,272 - - - Real Madrid 1 Karim Benzema 27 Liverpool 0 Halftime: 1-0; Attendance: 79,283 - - - Benfica 1 Anderson Talisca 82 Monaco 0 Halftime: 0-0; Attendance: 32,565 - - - Arsenal 3 Mikel Arteta 25pen, Alexis Sanchez 29, Alex Oxlade-Chamberlain 58 Anderlecht 3 Anthony Vanden Borre 61,73pen, Aleksandar Mitrovic 90 Halftime: 2-0; Attendance: 59,872 - - - Borussia Dortmund 4 Marco Reus 39, Sokratis Papastathopoulos 55, Ciro Immobile 74, Semih Kaya 85og Galatasaray 1 Hakan Balta 70 Halftime: 1-0; Attendance: 65,851 - - - Zenit St Petersburg 1 Salomon Rondon 89 Bayer Leverkusen 2 Son Heung-Min 68,73 Halftime: 0-0; Attendance: 17,010 - - -