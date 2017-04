May 13 (Infostrada Sports) - Summaries from the Champions League Semifinal second leg matches on Wednesday Wednesday, May 13 Real Madrid 1 Cristiano Ronaldo 23pen Juventus 1 Alvaro Morata 57 Halftime: 1-0; Attendance: 79,000 - - - Tuesday, May 12 Bayern Munich 3 Mehdi Benatia 7, Robert Lewandowski 59, Thomas Mueller 74 Barcelona 2 Neymar 15,29 Halftime: 1-2; Attendance: 70,000 - - -