May 10 (Gracenote) - Summaries from the Champions League Semifinal second leg matches on Wednesday Wednesday, May 10 Atletico Madrid 2 Saul Niguez 12, Antoine Griezmann 16pen Real Madrid 1 Isco 42 Halftime: 2-1;Attendance: 53,422 - - - Tuesday, May 9 Juventus 2 Mario Mandzukic 33, Dani Alves 44 Monaco 1 Kylian Mbappe 69 Halftime: 2-0;Attendance: 40,244 - - -