Aug 25 (Infostrada Sports) - Summaries from the Champions League play-offs second leg matches on Tuesday Dinamo Zagreb 4 El Arabi Soudani 9,80, Armin Hodzic 15, Jeremy Taravel 55 Red Card: Goncalo 48 Skenderbeu 1 Esquerdinha 10 - - - Malmo 2 Markus Rosenberg 23, Dedryck Boyata 54og Celtic 0 Halftime: 1-0; Attendance: 20,500 - - - Maccabi Tel Aviv 1 Eran Zahavi 24 FC Basel 1 Luca Zuffi 11 - - - Shakhtar Donetsk 2 Marlos 10, Oleksandr Gladkyy 27 Rapid Vienna 2 Louis Schaub 13, Steffen Hofmann 22 Red Card: Mario Sonnleitner 88 Halftime: 2-2; Attendance: 28,417 - - - Monaco 2 Andrea Raggi 18, Elderson 75 Valencia 1 Alvaro Negredo 4 Halftime: 1-1; Attendance: 13,165 - - - Next Fixtures (GMT): Wednesday, August 26 APOEL Nicosia (Cyprus) v Astana (Kazakhstan) (1845) Bayer Leverkusen (Germany) v Lazio (Italy) (1845) Club Bruges (Belgium) v Manchester United (England) (1845) CSKA Moscow (Russia) v Sporting (Portugal) (1845) Partizan Belgrade (Serbia) v BATE Borisov (Belarus) (1845)