Oct 3 Teams for Wednesday's Champions League Group C match between Anderlecht and Malaga at Constant Vanden Stock stadium:

Anderlecht: 1-Silvio Proto; 30-Guillaume Gillet, 27-Marcin Wasilewski, 14-Bram Nuytinck, 3-Olivier Deschacht; 5-Lucas Biglia, 16-Cheikhou Kouyate; 45-Massimo Bruno, 10-Kanu, 11-Milan Jovanovic; 25-Dieudonne Mbokani

Malaga: 13-Willy Caballero; 21-Sergio Sanchez, 5-Martin Demichelis, 3-Weligton, 15-Nacho Monreal; 16-Manuel Iturra, 6-Ignacio Camacho; 7-Joaquin, 22-Isco, 18-Eliseu; 9-Javier Saviola

Referee: Viktor Kassai (Hungary) (Compiled by Iain Rogers in Madrid, editing by Toby Davis)