NICOSIA, Dec 6 Teams for Tuesday's Champions League Group G match between APOEL Nicosia and Shakhtar Donetsk at GSP Stadium in Nicosia:

APOEL Nicosia: 78-Urko Pardo; 3-Paulo Jorge, 5-Sanel Jahic, 6-Marcelo Oliveira, 7-Savvas Poursaitides; 26-Nuno Morais, 10-Constantinos Charalambides, 21-Gustavo Manduca, 29-Nectarios Alexandrou, 81-Marcinho, 11-Ivan Trickovski

Shakhtar Donetsk: 25-Olexandr Rybka; 5-Olexandr Kucher, 13-Vyacheslav Shevchuk, 44-Yaroslav Rakitskiy, 3-Tomas Hubschman, 7-Fernandinho, 10-Willian, 20-Douglas Costa, 33-Darijo Srna, 9-Luiz Adriano, 22-Henrik Mkhitaryan.

Referee: Ovidiu Alin Hategan (Romania)

(Reporting By Michele Kambas)