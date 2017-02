LONDON, Sept 28 Teams for Wednesday's Champions League Group F match between Arsenal and Olympiakos Piraeus at the Emirates Stadium:

Arsenal: 13-Wojciech Szczesny; 3-Bacary Sagna, 4-Per Mertesacker, 17-Alex Song, 11-Andre Santos; 8-Mikel Arteta, 26-Emmanuel Frimpong, 7-Tomas Rosicky, 23-Andrei Arshavin, 15-Alex Oxlade-Chamberlain; 29-Marouane Chamakh

Olympiakos Piraeus: 17-Franco Costanzo, 35-Vassilis Torossidis, 4-Olof Mellberg, 23-Ivan Marcano, 7-Ariel Ibagaza; 8-Ljubomir Fejsa, 20-Jose Holebas, 31-Pablo Orbaiz, 19-David Fuster, 14-Kevin Mirallas; 10-Rafik Djebbour.

Referee: Carlos Velasco Carballo (Spain) (Reporting by Martyn Herman)