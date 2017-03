BERLIN, June 4 Barcelona's matches en route to the Champions League final at the Olympic Stadium in Berlin where they face Juventus on Saturday: Group Phase - Group F Sept 17 APOEL Nicosia H W 1-0 Pique 28 Sept 30 Paris St Germain A L 2-3 Messi 12, Neymar 56 Oct 21 Ajax Amsterdam H W 3-1 Neymar 7, Messi 24 Sandro 90+4 Nov 5 Ajax Amsterdam A W 2-0 Messi 36, 76 Nov 25 APOEL Nicosia A W 4-0 Suarez 27, Messi 38, 58, 87 Dec 10 Paris St Germain H W 3-1 Messi 19, Neymar 42, Suarez 77 Group F Final positions P W D L F A Pts Barcelona 6 5 0 1 15 5 15 Paris St Germain 6 4 1 1 10 7 13 Ajax Amsterdsam 6 1 2 3 8 10 5 APOEL Nicosia 6 0 1 5 1 12 1 Round of 16 Feb 24 Manchester City A W 2-1 Suarez 16, 30 Mar 18 Manchester City H W 1-0 Rakitic 31 Quarter-final Apr 15 Paris St Germain A W 3-1 Neymar 18 Suarez 67, 79 Apr 21 Paris St Germai H W 2-0 Neymar 14, 34 Semi-final May 6 Bayern Munich H W 3-0 Messi 77, 80 Neymar 90+4 May 12 Bayern Munich A L 2-3 Neymar 15, 29 Scorers (28): Lionel Messi 10, Neymar 9, Luis Suarez 6, Gerard Pique 1, Sandro 1, Ivan Rakitic 1 (Reporting by Mike Collett; editing by Toby Davis)