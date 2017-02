BARCELONA, Dec 6 Teams for Tuesday's Champions League Group H match between Barcelona and BATE Borisov at the Nou Camp:

Barcelona: 13-Jose Pinto; 35-Martin Montoya, 32-Marc Bartra, 24-Andreu Fontas, 19-Maxwell; 28-Jonathan Dos Santos, 11-Thiago Alcantara, 34-Rafinha, 30-Sergi Roberto; 39-Isaac Cuenca, 17-Pedro

BATE Borisov: 30-Aleksandar Gutor; 5-Aleksandr Yurevich, 21-Yegor Filipenko, 22-Marko Simic, 18-Maksim Bordachev; 25-Dmitri Baga, 8-Aleksandr Volodko, 17-Aleksandr Pavlov, 2-Dmitri Likhtarovich, 7-Artyom Kontsevoi; 10-Renan Bressan

Referee: William Collum (Scotland)