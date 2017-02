(Adds teams)

Nov 23 BATE Borisov 0 Viktoria Plzen 1 - Champions League Group H result:

At the Dinamo Stadion, Minsk

Scorer: Marek Bakos 42

Halftime: 0-1

Referee: Kevin Blom (Netherlands)

BATE Borisov: 30-Aleksandar Gutor; 5-Aleksandr Yurevich, 17-Aleksandr Pavlov (11-Mikhail Gordeychuk 69), 22-Marko Simic, 18-Maksim Bordachev; 21-Yegor Filipenko, 8-Aleksandr Volodko; 10-Renan Bressan, 25-Dmitri Baga, 7-Artyom Kontsevoi (77-Filipp Rudik 75); 15-Maksim Skavysh (99-Mateja Kezman 77)

Viktoria Plzen: 24-Marek Cech; 8-David Limbersky, 18-David Bystron, 15-Frantisek Sevinsky, 6-Vaclav Pilar (14-Radim Reznik 90+1), 10-Pavel Horvath, 11-Milan Petrzela (9-Martin Fillo 83), 20-Petr Jiracek, 26-Daniel Kolar, 27-Frantisek Rajtoral, 23-Marek Bakos (5-Michal Duris 79)

(Editing by Tom Pilcher. To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)

((tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net)

Please double-click on the newslink:

for soccer stories