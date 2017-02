Minsk, Sept 28 Teams for Wednesday´s Champions League Group H match between BATE Borisov and Barcelona at the Dinamo stadium, Minsk:

BATE Borisov: 30-Aleksandr Gutor; 21-Yegor Filipenko, 22- Marko Simic, 18-Maksim Bordachev; 8-Aleksandr Volodko, 23-Edgar Olekhnovich, 10-Renan Bressan, 25-Dmitri Baga, 77-Filipp Rudik, 7-Artyom Kontsevoi; 99-Mateja Keman.

Barcelona: 1-Victor Valdes; 2-Daniel Alves, 5-Carles Puyol, 14-Javier Mascherano, 22-Eric Abidal; 6-Xavi, 11-Thiago Alcantara, 15-Seydou Keita, 7-David Villa, 10-Lionel Messi, 17-Pedro Rodriguez.

Referee: Manuel Grafe (Germany) (Writing by Mark Elkington in Madrid; editing by Toby Davis)