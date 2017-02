LISBON, March 6 Teams for Tuesday's Champions League round of 16, second leg match between Benfica and Zenit St Petersburg at the Luz stadium:

Benfica: 1-Artur Moraes; 14-Maxi Pereira, 4-Luisao, 33-Jardel, 3-Emerson; 28-Axel Witsel, 6-Javi Garcia, 20-Nicolas Gaitan, 8-Bruno Cesar; 19-Rodrigo, 7-Oscar Cardozo.

Zenit St Petersburg: 16-Vyacheslav Malafeev; 2-Alexander Anyukov, 4-Domenico Criscito, 6-Nicolas Lombaerts, 14-Tomas Hubocan; 15-Roman Shirokov, 25-Sergei Semak, 18-Konstantin Zyryanov, 27-Igor Denisov, 34-Vladimir Bystrov; 11-Alexander Kerzhakov.

Referee: Howard Webb (England). (Compiled by Daniel Alvarenga)