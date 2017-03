Nov 27 Champions League collated results on Wednesday. Group A Bayer Leverkusen 0 Manchester United 5 At BayArena, Leverkusen Scorers: Antonio Valencia 22, Emir Spahic 30og, Jonny Evans 66, Chris Smalling 77, Nani 88 Halftime: 0-2 Referee: Svein Oddvar Moen (Norway) _ Shakhtar Donetsk 4 Real Sociedad 0 At the Donbass Arena, Donetsk Scorers: Luiz Adriano 37, Alex Teixeira 48, Douglas Costa 68, 87 Halftime: 1-0 Referee: Olegario Benquerenca (Portugal) - - Group B Real Madrid 4 Galatasaray 1 At the Bernabeu Scorers: Real Madrid: Gareth Bale 37, Alvaro Arbeloa 51, Angel Di Maria 63, Isco 81 Galatasaray: Umut Bulut 38 Red card: Sergio Ramos (Real Madrid) 26 Halftime: 1-1 Referee: William Collum (Scotland) - Juventus 3 FC Copenhagen 1 At Juventus Stadium, Turin Scorers: Juventus: Arturo Vidal 29pen, 60pen, 63 FC Copenhagen: Olof Mellberg 56 Halftime: 1-0 Referee: Jonas Eriksson (Sweden) - - Group C Paris St Germain 2 Olympiakos Piraeus 1 At the Parc des Princes, Paris Scorers: Paris St Germain: Zlatan Ibrahimovic 7, Edinson Cavani 90 Olympiakos Piraeus: Kostas Manolas 81 Red card: Marco Verratti (Paris St Germain) 46 Halftime: 1-0 Referee: Craig Thomson (Scotland) - Anderlecht 2 Benfica 3 At the Constant Vanden Stock Stadium, Brussels Scorers: Anderlecht: Chancel Mbemba 18, Massimo Bruno 77 Benfica: Nemanja Matic 34, Chancel Mbemba 52og, Rodrigo 90 Halftime: 1-1 Referee: Daniele Orsato (Italy) - - Group D CSKA Moscow 1 Bayern Munich 3 At Arena Khimki Scorers: CSKA Moscow: Keisuke Honda 62pen Bayern Munich: Arjen Robben 17, Mario Goetze 56, Thomas Mueller 65pen Halftime: 0-1 Referee: Antony Gautier (France) - Manchester City 4 Viktoria Plzen 2 At Etihad Stadium, Manchester Scorers: Manchester City: Sergio Aguero 33pen, Samir Nasri 65, Alvaro Negredo 78, Edin Dzeko 89 Viktoria Plzen: Tomas Horava 43, Stanislav Tecl 69 Halftime: 1-1 Referee: Firat Aydinus (Turkey) - - - - Played on Tuesday Group E Basel 1 Chelsea 0 At St Jakob-Park, Basel Scorer: Mohamed Salah 87 Halftime: 0-0 Referee: Stephane Lannoy (France) - Steaua Bucharest 0 Schalke 04 0 At the National Arena, Bucharest Referee: Bas Nijhuis (Netherlands) - - Group F Arsenal 2 Olympique Marseille 0 At the Emirates Stadium, London Scorer: Jack Wilshere 1, 65 Missed penalty: Mesut Ozil (Arsenal) 38 Halftime: 1-0 Referee: Antonio Mateu Lahoz (Spain) - Borussia Dortmund 3 Napoli 1 At BVB Stadium, Dortmund Scorers: Borussia Dortmund: Marco Reus 10pen, Jakub Blaszczykowski 60, Pierre-Emerick Aubameyang 78 Napoli: Lorenzo Insigne 71 Halftime: 1-0 Referee: Carlos Velasco Carballo (Spain) - - Group G Porto 1 Austria Vienna 1 At the Dragao stadium Scorers: Porto: Jackson Martinez 48 Austria Vienna: Roman Kienast 11 Halftime: 0-1 Referee: Ovidiu Hategan (Romania) - Zenit St Petersburg 1 Atletico Madrid 1 At Stadion Petrovski Scorers: Zenit St Petersburg: Toby Alderweireld 74og Atletico Madrid: Adrian Lopez 53 Halftime: 0-0 Referee: Martin Atkinson (England) - - Group H Ajax Amsterdam 2 Barcelona 1 At Amsterdam Arena Scorers: Ajax Amsterdam: Thulani Serero 19, Danny Hoesen 42 Barcelona: Xavi 49pen Red card: Joel Veltman (Ajax Amsterdam) 48 Halftime: 2-0 Referee: Pavel Kralovec (Czech Republic) - Celtic 0 AC Milan 3 At Celtic Park, Glasgow Scorers: Kaka 13, Cristian Zapata 49, Mario Balotelli 60 Halftime: 0-1 Referee: Cuneyt Cakir (Turkey) (Editing by Josh Reich and Toby Davis)