Dec 10 Champions League collated results on Tuesday. Group A Manchester United 1 Shakhtar Donetsk 0 At Old Trafford, Manchester Scorer: Phil Jones 67 Halftime: 0-0 Referee: Milorad Mazic (Serbia) - Real Sociedad 0 Bayer Leverkusen 1 At Anoeta, San Sebastian Scorer: Oemer Toprak 49 Halftime: 0-0 Referee: Tom Harald Hagen (Norway) - - Group B FC Copenhagen 0 Real Madrid 2 At Parken stadium, Copenhagen Scorers: Luka Modric 25, Cristiano Ronaldo 48 Missed penalty: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 90 Halftime: 0-1 Referee: Felix Brych (Germany) - Galatasaray v Juventus (match abandoned) - - Group C Benfica 2 Paris St Germain 1 At the Luz stadium, Lisbon Scorers: Benfica: Lima 45pen, Nicolas Gaitan 58 Paris st Germain: Edinson Cavani 37 Halftime: 1-1 Referee: Mark Clattenburg (England) - Olympiakos Piraeus 3 Anderlecht 1 At the Georgios Karaiskakis Stadium, Athens Scorers: Olympiakos Piraeus: Javier Saviola 33, 58, Alejandro Dominguez 90+5pen Anderlecht: Sacha Kljestan 39 Missed penalties: Saviola (Olympiakos) 50, Vladimir Weiss 72 Red cards: Cheikhou Kouyate 49, Fabrice N'Sakala 88, Silvio Proto 90+3 (all Anderlecht) Halftime: 1-1 Referee: Wolfgang Stark (Germany) - - Group D Viktoria Plzen 2 CSKA Moscow 1 At Struncovy Sady stadium, Plzen Scorers: Viktoria Plzen: Daniel Kolar 76, Tomas Wagner 90 CSKA Moscow: Ahmed Musa 65 Red cards: Alan Dzagoev 67, Pontus Wernbloom 90+3 (both CSKA Moscow) Halftime: 0-0 Referee: Damir Skomina (Slovenia) - Bayern Munich 2 Manchester City 3 At the Allianz Arena, Munich Scorers: Bayern Munich: Thomas Mueller 5, Mario Goetze 12 Manchester City: David Silva 28, Aleksandar Kolarov 59pen, James Milner 62 Halftime: 2-1 Referee: David Fernandez Borbalan (Spain)