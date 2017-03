April 22 Champions League disciplinary situation ahead of the semi-final, first-leg matches

Playing on Tuesday

Bayern Munich v Barcelona

Suspended: Mario Mandzukic (Bayern Munich), Adriano (Barcelona)

Misses next match if booked: Dante, Philipp Lahm, Luiz Gustavo (all Bayern), Gerard Pique, Jordi Alba, Alex Song (all Barcelona)

- -

Playing on Wednesday

Borussia Dortmund v Real Madrid

Suspended: Alvaro Arbeloa (Real Madrid)

Misses next match if booked: Michael Essien (Real Madrid), Kevin Grosskreutz (Borussia Dortmund)

(Editing by Toby Davis)