April 28 Champions League disciplinary situation ahead of this week's semi-final, second-leg fixtures (all matches 1845 GMT) Playing on Tuesday Bayern Munich v Real Madrid Misses next match if booked: Mario Mandzukic (Bayern Munich); Xabi Alonso, Asier Illarramendi, Sergio Ramos (all Real Madrid) Playing on Wednesday Chelsea v Atletico Madrid Suspended: Frank Lampard, John Obi Mikel (both Chelsea); Gabi (Atletico Madrid) Misses next match if booked: Willian, David Luiz (both Chelsea); Emiliano Insua, Koke, Juanfran (all Atletico Madrid) (Compiled by Josh Reich)