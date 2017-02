NYON, Switzerland Aug 5 Champions League playoff draw made on Friday.

Wisla Krakow (Poland) v APOEL (Cyprus)

Maccabi Haifa (Israel) v Genk (Belgium)

Dinamo Zagreb (Croatia) v Malmo (Sweden)

FC Copenhagen (Denmark) v Viktoria Plzen (Czech Rep)

BATE Borisov (Belarus) v Sturm Graz (Austria)

Odense (Denmark) v Villarreal (Spain)

Twente (Netherlands) v Benfica (Portugal)

Arsenal (England) v Udinese (Italy)

Bayern Munich (Germany) v FC Zurich (Switzerland)

Olympique Lyon (France) v Rubin Kazan (Russia)

The playoffs are played over two legs on Aug. 16-17 and Aug 23-24

