NYON, Switzerland, July 19 The draw for the Champions League 3rd qualifying round made on Friday: FC Basel (Switzerland) v Gyori Eto (Hungary) or Maccabi Tel Aviv (Israel) Sligo Rovers (Ireland) or Molde (Norway) v The New Saints (Wales) or Legia Warsaw (Poland) Slovan Bratislava (Slovakia) or Ludogorets Razgrad (Bulgaria) v FC Shirak (Armenia) or Partizan Belgrade (Serbia) Dinamo Tbilisi (Georgia) or EB Streymur (Faroe Islands) v Steaua Bucharest (Romania) or Vardar (Macedonia) Apoel Nicosia (Cyprus) v Birkirkara (Malta) or NK Maribor (Slovenia) Celtic (Scotland) or Cliftonville (Northern Ireland) v IF Elfsborg (Sweden) or Daugava Daugavpils (Latvia) BATE Borisov (Belarus) or Shakhter Karagandy (Kazakhstan) v Neftci Baku (Azerbaijan) or Skenderbeu (Albania) Austria Vienna (Austria) v FK Ekranas (Lithuania) or Hafnarfjördur (Iceland) HJK Helsinki (Finland) or JK Nomme Kalju (Estonia) v Viktoria Plzen (Czech Republic) or FK Zeljeznicar (Bosnia) Fola Esch (Luxembourg) or Dinamo Zagreb (Croatia) v Sheriff (Moldova) or FK Sutjeska (Montenegro) FC Nordsjaelland (Denmark) v Zenit St Petersburg (Russia) Salzburg (Austria) v Fenerbahce (Turkey) PAOK (Greece) v Metalist Kharkiv (Ukraine) PSV Eindhoven (Netherlands) v Zulte Waregem (Belgium) Olympique Lyonnais (France) v Grasshoppers (Switzerland) * First legs: July 30 and July 31 * Second Legs: Aug.6 and Aug. 7 (Compiled by Mike Collett, editing by Justin Palmer)