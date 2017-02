Aug 10 UEFA Champions League playoff draw. The first legs take place on Aug 21/22 with the returns a week later. FC Basel (Switzerland) v CFR Cluj (Romania) Helsingborgs (Sweden) v Celtic (Scotland) BATE Borisov (Belarus) v Hapoel Kiryat Shmona FC (Israel) Limassol (Cyprus) v Anderlecht (Belgium) Dinamo Zagreb (Croatia) v Maribor (Slovenia) Braga (Portugal) v Udinese (Italy) Spartak Moscow (Russia) v Fenerbahce (Turkey) Malaga (Spain) v Panathinaikos (Greece) Borussia Moenchengladbach (Germany) v Dynamo Kyiv (Ukraine) Lille (France) v FC Copenhagen (Denmark) (Editing by Mark Meadows)