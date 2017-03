Sept 13 Fixtures for 2013-14 Champions League group stage and betting odds. Playing on Sept. 17 Group A Manchester United v Bayer Leverkusen Real Sociedad v Shakhtar Donetsk Group B Galatasaray v Real Madrid FC Copenhagen v Juventus Group C Benfica v Anderlecht Olympiakos Piraeus v Paris St Germain Group D Bayern Munich v CSKA Moscow Viktoria Plzen v Manchester City Playing on Sept. 18 Group E Schalke 04 v Steaua Bucharest Chelsea v Basel Group F Olympique Marseille v Arsenal Napoli v Borussia Dortmund Group G Austria Vienna v Porto Atletico Madrid v Zenit St Petersburg Group H AC Milan v Celtic Barcelona v Ajax Amsterdam Playing on Oct. 1 Group E Basel v Schalke 04 Steaua Bucharest v Chelsea Group F Borussia Dortmund v Olympique Marseille Arsenal v Napoli Group G Zenit St Petersburg v Austria Vienna Porto v Atletico Madrid Group H Ajax Amsterdam v AC Milan Celtic v Barcelona Playing on Oct. 2 Group A Shakhtar Donetsk v Manchester United Bayer Leverkusen v Real Sociedad Group B Juventus v Galatasaray Real Madrid v FC Copenhagen Group C Paris St Germain v Benfica Anderlecht v Olympiakos Piraeus Group D Manchester City v Bayern Munich CSKA Moscow v Viktoria Plzen Playing on Oct. 22 Group E Steaua Bucharest v Basel Schalke 04 v Chelsea Group F Arsenal v Borussia Dortmund Olympique Marseille v Napoli Group G Porto v Zenit St Petersburg Austria Vienna v Atletico Madrid Group H Celtic v Ajax Amsterdam AC Milan v Barcelona Playing on Oct. 23 Group A Bayer Leverkusen v Shakhtar Donetsk Manchester United v Real Sociedad Group B Real Madrid v Juventus Galatasaray v FC Copenhagen Group C Anderlecht v Paris St Germain Benfica v Olympiakos Piraeus Group D CSKA Moscow v Manchester City Bayern Munich v Viktoria Plzen Playing on Nov. 5 Group A Shakhtar Donetsk v Bayer Leverkusen Real Sociedad v Manchester United Group B Juventus v Real Madrid FC Copenhagen v Galatasaray Group C Paris St Germain v Anderlecht Olympiakos Piraeus v Benfica Group D Manchester City v CSKA Moscow Viktoria Plzen v Bayern Munich Playing on Nov. 6 Group E Basel v Steaua Bucharest Chelsea v Schalke 04 Group F Borussia Dortmund v Arsenal Napoli v Olympique Marseille Group G Zenit St Petersburg v Porto Atletico Madrid v Austria Vienna Group H Ajax Amsterdam v Celtic Barcelona v AC Milan Playing on Nov. 26 Group E Basel v Chelsea Steaua Bucharest v Schalke 04 Group F Borussia Dortmund v Napoli Arsenal v Olympique Marseille Group G Zenit St Petersburg v Atletico Madrid Porto v Austria Vienna Group H Ajax Amsterdam v Barcelona Celtic v AC Milan Playing on Nov. 27 Group A Shakhtar Donetsk v Real Sociedad Bayer Leverkusen v Manchester United Group B Juventus v FC Copenhagen Real Madrid v Galatasaray Group C Paris St Germain v Olympiakos Piraeus Anderlecht v Benfica Group D Manchester City v Viktoria Plzen CSKA Moscow v Bayern Munich Playing on Dec. 10 Group A Manchester United v Shakhtar Donetsk Real Sociedad v Bayer Leverkusen Group B Galatasaray v Juventus FC Copenhagen v Real Madrid Group C Benfica v Paris St Germain Olympiakos Piraeus v Anderlecht Group D Bayern Munich v Manchester City Viktoria Plzen v CSKA Moscow Playing on Dec. 11 Group E Schalke 04 v Basel Chelsea v Steaua Bucharest Group F Olympique Marseille v Borussia Dortmund Napoli v Arsenal Group G Austria Vienna v Zenit St Petersburg Atletico Madrid v Porto Group H AC Milan v Ajax Amsterdam Barcelona v Celtic Odds (according to Ladbrokes on Sept. 13): Bayern Munich 10/3 Barcelona 4/1 Real Madrid 11/2 Chelsea 10/1 Manchester City 11/1 Paris St Germain 12/1 Manchester United 12/1 Juventus 14/1 Borussia Dortmund 16/1 AC Milan 33/1 Atletico Madrid 33/1 Arsenal 33/1 Napoli 40/1 Porto 66/1 Benfica 66/1 Shakhtar Donetsk 80/1 Bayer Leverkusen 80/1 Zenit Petersburg 80/1 Real Sociedad 80/1 Schalke 04 100/1 Olympique Marseille 150/1 CSKA Moscow 150/1 Galatasaray 150/1 Ajax Amsterdam 150/1 Basel 400/1 Celtic 500/1 Viktoria Plzen 500/1 Anderlecht 500/1 Olympiakos Piraeus 500/1 Steaua Bucharest 750/1 FC Copenhagen 750/1 Austria Vienna 750/1 (Editing by Toby Davis)