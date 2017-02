Dec 4 Champions League Group C results and final standings after Tuesday's matches. Malaga 2 Anderlecht 2 AC Milan 0 Zenit St Petersburg 1 Standings P W D L F A Pts Malaga * 6 3 3 0 12 5 12 AC Milan * 6 2 2 2 7 6 8 Zenit St Petersburg++6 2 1 3 6 9 7 Anderlecht 6 1 2 3 4 9 5 * Denotes qualified for knockout stages ++ Denotes qualified for Europa League last 32 Previous results: Sept. 18 Malaga 3 Zenit St Petersburg 0 AC Milan 0 Anderlecht 0 Oct. 3 Anderlecht 0 Malaga 3 Zenit St Petersburg 2 AC Milan 3 Oct 24 Zenit St Petersburg 1 Anderlecht 0 Malaga 1 AC Milan 0 Nov. 6 Anderlecht 1 Zenit St Petersburg 0 AC Milan 1 Malaga 1 Nov. 21 Zenit St Petersburg 2 Malaga 2 Anderlecht 1 AC Milan 3 (Editing by Toby Davis)