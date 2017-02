(Updates with Benfica qualifying for last 16)

Nov 22 Champions League Group C results and standings after Tuesday's matches.

Otelul Galati 2 Basel 3

Manchester United 2 Benfica 2

Standings P W D L F A Pts

Benfica* 5 2 3 0 7 4 9

Manchester United 5 2 3 0 10 6 9

Basel 5 2 2 1 9 9 8

Otelul Galati 5 0 0 5 3 10 0

* Denotes qualified for last 16

Results:

Sept 14

Basel 2 Otelul Galati 1

Benfica 1 Manchester United 1

Sept. 27

Manchester United 3 Basel 3

Otelul Galati 0 Benfica 1

Oct 18

Otelul Galati 0 Manchester United 2

Basel 0 Benfica 2

Nov 2

Manchester United 2 Otelul Galati 0

Benfica 1 Basel 1

Next fixtures:

Dec. 7

Basel v Manchester United

Benfica v Otelul Galati