March 13 Inter Milan 2 Olympique Marseille
1 - Champions League last-16 second leg result:
Olympique Marseille win on away goals after 2-2 aggregate
draw
At the San Siro
Scorers:
Inter Milan: Diego Milito 75, Giampaolo Pazzini 90+6pen
Olympique Marseille: Brandao 90+2
Red card: Steve Mandanda (Olympique Marseille) 90+3
Halftime: 0-0
First leg: Olympique Marseille 1 Inter Milan 0
Teams:
Inter: 1-Julio Cesar; 13-Maicon, 25-Walter Samuel, 6-Lucio,
55-Yuto Nagatomo; 4-Javier Zanetti, 18-Andrea Poli (19-Esteban
Cambiasso 74), 5-Dejan Stankovic; 10-Wesley Sneijder (20-Joel
Obi 58); 22-Diego Milito, 9-Diego Forlan (7-Giampaolo Pazzini
58)
Marseille: 30-Steve Mandanda; 2-Cesar Azpilicueta, 3-Nicolas
N'Koulou, 21-Souleymane Diawara, 15-Jeremy Morel; 18-Morgan
Amalfitano, 17-Stephane Mbia, 28-Mathieu Valbuena (7-Benoit
Cheyrou 76), 4-Alou Diarra, 20-Andre Ayew (1-Gennaro Bracigliano
90+5); 11-Loic Remy (9-Brandao 88)
Referee: Pedro Proenca (Portugal)
(Editing by Toby Davis)