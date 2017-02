LEVERKUSEN, Germany, Feb 14 Teams for Tuesday's Champions League round of 16 first leg match between Bayer Leverkusen and Barcelona at BayArena.

Bayer Leverkusen: 23-Bernd Leno; 14-Vedran Corluka, 2-Daniel Schwaab, 5-Manuel Friedrich, 24-Michal Kadlec; 3-Stefan Reinartz, 27-Gonzalo Castro, 6-Simon Rolfes, 8-Lars Bender, 10-Renato Augusto; 9-Andre Schuerrle

Barcelona: 1-Victor Valdes; 2-Daniel Alves, 5-Carles Puyol, 22-Eric Abidal, 21-Adriano; 4-Cesc Fabregas, 16-Sergio Busquets, 14-Javier Mascherano, 8-Andres Iniesta; 9-Alexis Sanchez, 10-Lionel Messi.

Referee: Craig Thomson (Scotland) (Reporting by Karolos Grohmann)