LYON, France Nov 22 Teams for Tuesday's Champions League Group D game between Olympique Lyon and Ajax Amsterdam

At Gerland stadium

Olympique Lyon: 1-Hugo Lloris; 13-Anthony Reveillere, 3-Cris, 5-Dejan Lovren, 20-Aly Cissokho; 6-Kim Kallstrom, 8-Yoann Gourcuff, 11-Michel Bastos; 19-Jimmy Briand, 9-Lisandro Lopez, 18-Bafetimbi Gomis

Ajax Amsterdam: 1-Kenneth Vermeer; 2-Gregory van der Wiel, 3-Toby Alderweireld, 4-Jan Vertonghen, 5-Vurnon Anita; 18-Nicolas Lodeiro, 6-Eyong Enoh, 8-Christian Eriksen, 16-Theo Janssen; 7-Miralem Sulejmani, 11-Lorenzo Ebicilio

Referee: Jonas Eriksson (Sweden)

