Feb 14 Teams for Tuesday's Champions League round of 16 first leg match between Olympique Lyon and APOEL Nicosia at Gerland stadium:

Olympique Lyon: 1-Hugo Lloris; 13-Anthony Reveillere, 4-Bakary Kone, 3-Cris, 20-Aly Cissokho; 21-Maxime Gonalons, 6-Kim Kallstrom, 17-Alexandre Lacazette, 10-Ederson, 11-Michel Bastos; 9-Lisandro Lopez

APOEL Nicosia: 22-Dionisios Chiotis; 7-Savvas Poursaitides, 4-Kaka, 3-Paulo Jorge, 98-William Boaventura; 26-Nuno Morais, 23-Helio Pinto, 10-Constantinos Charalambides, 31-Helder Sousa, 11-Ivan Trickovski; 8-Ailton

Referee: Paolo Tagliavento (Italy)