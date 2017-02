MANCHESTER, England, Oct 18 Teams for Tuesday's Champions League Group A match between Manchester City and Villarreal at the Etihad Stadium.

Manchester City: 25-Joe Hart; 6-Joleon Lescott; 5-Pablo Zabaleta, 4-Vincent Kompany, 13-Aleksandar Kolarov; 21-David Silva, 34-Nigel de Jong, 11-Adam Johnson, 42-Yaya Toure, 19-Samir Nasri; 10-Edin Dzeko

Villarreal: 13-Diego Lopez; 12-Cristian Zapata, 2-Gonzalo Rodriguez, 5-Carlos Marchena, 15-Jose Catala; 20-Borja Valero, 11-Hernan Perez, 8-Jonathan De Guzman, 21-Bruno Soriano, 10-Cani; 22-Giuseppe Rossi

Referee: Pavel Kralovec (Czech Republic) (Reporting by Sonia Oxley; Editing by Tom Pilcher; To query or comment on this story email: sportsfeedback@thomsonreuters.com)