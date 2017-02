Sept 28 Olympique Marseille 3 Borussia Dortmund 0 - Champions League Group F result:

At the Stade Velodrome

Scorers: Andre Ayew 20, 69, Loic Remy 62

Red card: Jordan Ayew (Olympique Marseille) 90+3

Halftime: 1-0

Teams:

Olympique Marseille: 30-Steve Mandanda; 2-Cesar Azpilicueta, 21-Souleymane Diawara, 3-Nicolas Nkoulou, 15-Jeremy Morel; 4-Alou Diarra, 12-Charles Kabore; 8-Lucho Gonzalez (18-Morgan Amalfitano 73), 8-Mathieu Valbuena, 20-Andre Ayew (26-Jean-Philippe Sabo 89); 11-Loic Remy (23-Jordan Ayew 71)

Borussia Dortmund: 1-Roman Weidenfeller; 26-Lukesz Piszczek, 4-Neven Subotic, 15-Mats Hummels, 29-Marcel Schmelzer; 22-Sven Bender, 5-Sebastian Kehl, 11-Mario Goetze, 23-Shinji Kagawa (23-Jakub Blaszczykowski 63), 19-Kevin Grosskreutz (44-Ivan Perisic 63); 9-Robert Lewandowski (18-Lucas Barrios 72)

Referee: Jonas Eriksson (Sweden) (Editing by Tom Pilcher; To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)