MARSEILLE, France, Nov 23 Teams for Wednesday's Champions League Group F game between Olympique Marseille and Olympiakos Piraeus at the Stade Velodrome:

Olympique Marseille - 30-Steve Mandanda; 12-Charles Kabore, 21-Souleymane Diawara, 3-Nicolas Nkoulou, 13-Djimi Traore; 4-Alou Diarra, 7-Benoit Cheyrou, 28-Mathieu Valbuena; 11-Loic Remy, 23-Jordan Ayew, 20-Andre Ayew

Olympiakos Piraeus - 42-Balasz Megyeri; 35-Vasilis Torosidis, 4-Olof Mellberg, 21-Avraam Papadopoulos, 23-Ivan Marcano; 3-Francois Modesto, 2-Giannis Maniatis, 19-David Fuster, 20-Jose Holebas; 14-Kevin Mirallas, 10-Rafik Djebbour

Referee: Nicola Rizzoli (Italy) (Compiled by Julien Pretot; Editing by Tom Pilcher; To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)