Dec 11 Teams for Wednesday's Champions League Group H match between AC Milan and Ajax Amsterdam at the San Siro.

AC Milan: 32-Christian Abbiati; 2-Mattia De Sciglio, 17-Cristian Zapata, 25-Daniele Bonera, 21-Kevin Constant; 18-Riccardo Montolivo, 34-Nigel De Jong, 4-Sulley Muntari; 22-Kaka, 92-Stephan El Shaarawy; 45-Mario Balotelli

Substitutes: 35-Ferdinando Coppola, 5-Philippe Mexes, 81-Cristian Zaccardo, 16-Andrea Poli, 28-Urby Emanuelson, 23-Antonio Nocerino, 9-Alessandro Matri

Ajax Amsterdam: 22-Jasper Cillessen; 2-Ricardo van Rhijn, 4-Niklas Moisander, 24-Stefano Denswil, 17-Daley Blind; 5-Christian Poulsen, 25-Thulani Serero; 20-Lasse Schone, 11-Bojan Krkic, 7-Viktor Fischer, 18-Davy Klaassen

Substitutes: 1-Kenneth Vermeer, 6-Mike van der Hoorn, 27-Ruben Ligeon, 16-Lucas Andersen, 23-Danny Hoesen, 34-Lesly de Sa, 9-Kolbeinn Sigthorsson

Referee: Howard Webb (England) (Reporting by Terry Daley in Rome; editing by Toby Davis)