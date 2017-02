NAPLES, Italy Nov 22 Teams for the Champions League Group A match between Napoli and Manchester City at the San Paolo on Tuesday:

Napoli: 1-Morgan de Sanctis; 14-Hugo Campagnaro, 28-Paolo Cannavaro, 6-Salvatore Aronica; 11-Christian Maggio, 88-Gokhan Inler, 23-Walter Gargano, 8-Andrea Dossena; 17-Marek Hamsik, 22-Ezequiel Lavezzi; 7-Edinson Cavani

Manchester City: 25-Joe Hart; 5-Pablo Zabaleta, 4-Vincent Kompany, 6-Joleon Lescott, 13-Aleksandar Kolarov; 21-David Silva, 34-Nigel de Jong, 42-Yaya Toure, 7-James Milner; 10-Edin Dzeko, 45-Mario Balotelli

Referee: Damir Skomina (Slovenia)

