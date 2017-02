NAPLES, Italy, Oct 18 Teams for Tuesday's Champions League Group A match between Napoli and Bayern Munich at the San Paolo Stadium in Naples

Napoli: 1-Morgan De Sanctis; 14-Hugo Campagnaro, 28-Paolo Cannavaro, 6-Salvatore Aronica; 18-Juan Zuniga, 88-Gokhan Inler, 23-Walter Gargano, 11-Christian Maggio; 22-Ezequiel Lavezzi, 17-Marek Hamsik, 7-Edinson Cavani

Bayern Munich: 1-Manuel Neuer; 21-Philipp Lahm, 5-Daniel van Buyten, 17-Jerome Boateng, 28-Holger Badstuber; 31-Bastian Schweinsteiger, 44-Anatoliy Tymoshchuk, 25-Thomas Mueller, 7-Franck Ribery, 39-Toni Kroos; 33-Mario Gomez

Referee: Olegario Benquerenca (Portugal)